Registran 295 casos nuevos de COVID-19, suman 37 mil 576 casos acumulados

-Exhortan a la población mayor de 60 años y más, para que se registren en la plataforma: mivacuna.salud.gob.mx, en la que posteriormente serán llamados para recibir la vacuna contra COVID-19.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 11 de febrero de 2021.- El coordinador de Planeación de la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Juan Carlos Contreras Santiago, informó que al corte epidemiológico de este 11 de febrero se han registrado, 295 casos nuevos de COVID-19 que suman 37 mil 576 casos acumulados.

Agregó que se han notificado 59 mil 097 casos, de los cuales 16 mil 888 han sido negativos, hay cuatro mil 633 casos sospechosos, 34 mil 061 se han recuperado y lamentablemente se contabilizan 12 decesos que suman dos mil 689 defunciones.

Señaló que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 25 mil 926 casos confirmados y mil 442 defunciones, Istmo tres mil 151 y 437 fallecimientos, Mixteca tres mil 09 y 239 muertes, Tuxtepec dos mil 336 y 296 defunciones, Costa mil 855 y 170 pérdidas humanas y la Sierra mil 299 y 105 muertes.

Mencionó que los 295 casos nuevos, afectan a 65 municipios, siendo los que mayor número de casos presentan: Oaxaca de Juárez con 98, Santa Lucía del Camino con 16, Santa Cruz Xoxocotlán con 15, Huajuapan de León y Salina Cruz nueve cada uno, San Sebastián Tutla ocho, el resto siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y un caso.

Dijo que hay 826 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 565, Mixteca 81, Istmo 64, Costa 51, Tuxtepec 36, y Sierra 29.

Añadió que de las dos mil 689 defunciones, el grupo de edad más afectado es el de 65 y mas años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 con mil 238, 616 y 394 respectivamente; por sexo, mil 766 son hombres y 923 mujeres. Las comorbilidades asociadas son hipertensión arterial, diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

Contreras Santiago, dijo que dentro de la red hospitalaria, 20 hospitales están al 100%, hay 411 camas ocupadas, 243 disponibles de un total de 654, que representa el 62.8% global; hay 39 nuevos hospitalizados del 10 y 11 de febrero, por lo que “debemos continuar con las medidas sanitarias, uso de cubrebocas, sana distancia y lavado de manos”.

Mencionó que hay seis centros de valoración de primer contacto para pacientes con síntomas respiratorios en la zona conurbada: el hospital general de zona 1 del IMSS, el hospital Presidente Juárez del ISSSTE, el hospital General Doctor Aurelio Valdivieso, hospital móvil y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca.

Finalmente, pidió a la ciudadanía para que den de alta a sus familiares en la plataforma digital que ha emitido el gobierno federal, en la dirección: mivacuna.salud.gob.mx, para registrar a los adultos mayores de 60 años y más cumplidos, para posteriormente ser llamados para recibir la vacuna contra la COVID-19.

Comentarios

