Por covid, suspenden festividades de Semana Santa en Huatulco

-Serán suspendidas las festividades tradicionales celebradas el primer viernes en Santa Cruz Huatulco y el cuarto viernes en la cabecera municipal

Redacción

El Gobierno Municipal de Santa María Huatulco, informó mediante un comunicado que las festividades tradicionales de Semana Santa, celebradas el primer viernes en Santa Cruz Huatulco y el cuarto viernes en la cabecera municipal, serán suspendidas debido a la contingencia sanitaria por covid-19.

Durante estos días, se llevan a cabo las festividades que año con año realizan habitantes de ésta población con diversas actividades eclesiásticas, culturales, deportivas y musicales.

Asimismo, exhortan a la ciudadanía a permanecer con las medidas de higiene y prevención que las autoridades sanitarias y la autoridad municipal han emitido, como son el uso obligatorio del cubrebocas, el lavado frecuente de manos, mantener la sana distancia y evitar las aglomeraciones.

Finalmente, expresan que con la cooperación de los ciudadanos será posible evitar de nuevo el cierre del municipio y seguir fomentando la reactivación de la actividad económica con las medidas necesarias.

De acuerdo a los SSO, la jurisdicción sanitaria 04 de la Costa, contabilizó hasta el pasado jueves 11 de febrero, mil 855 casos y 170 pérdidas humanas, de las cuales 447 casos se han registrado en Santa María Huatulco.

FOTO: Archivo

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario