Ponen en marcha programa “Mi mercado DIFerente” en Oaxaca

-Por medio del programa se entregan bombas fumigadoras, cubre bocas, caretas y desinfectante a los locatarios.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Debido a que los mercados están considerados como un foco de infección de Covid, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), puso en marcha el programa “Mi mercado DIFerente”, el cual consiste en dotar de bombas fumigadoras, caretas, cubrebocas y desinfectante a los locatarios para disminuir el riesgo de contagio.

La Presidenta del DIF Oaxaca Ivette Morán de Murat comentó que además se dan facilidades para que por medio de BanOaxaca los locatarios puedan tener acceso a créditos para que puedan surtir sus negocios o hacer adecuaciones que cumplan con las normas sanitarias, también se llevan las unidades móviles, en las que se realizan las pruebas rápidas de Covid sin ningún costo.

Este programa se va a implementar en todos los mercados de la entidad, pues señaló que este tipo de lugares tienen la riqueza gastronómica, artesanal y cultural de Oaxaca, sobre todo porque son visitados por turistas nacionales y extranjeros, además de que son una parte fundamental de la economía local.

Serán 45 los mercados en las ocho regiones del estado en dónde se implemente el programa “Mi mercado DIFerente”, con el que se busca salvaguardar la salud de locatarios, clientes y proveedores, así como acercarles diversos apoyos.

