Otro baile en pandemia, ahora en San Juan Lalana

Yuri Sosa

Tuxtepec, Oaxaca., 12 de febrero de 2021.- Los bailes en las comunidades oaxaqueñas no tienen control al inicio de este año, en la región de la Cuenca se suma San Juan Lalana, donde en enero, después de su vecino municipio de Santiago Choapam, también tuvo su festividad patronal con baile popular.

La fiesta, en este municipio encabezado por Francisco Pastor Bolaños, se realizó el pasado 24 de enero de este año en la comunidad de Arroyo Tomate, en honor a San Pablo.

El baile, al que acudieron decenas de personas se realizó, se realizó en una cancha techada, y de acuerdo al cartel de la invitación, se efectuó “en el lugar de costumbre”. La animación a cargo del Conjunto Mar Azul, de Pinotepa Nacional y el grupo Chepe y sus teclados.

De acuerdo a las imágenes difundidas por la misma comunidad en redes sociales, a la fiesta asistieron, personas adultas mayores, niños y en lo general, las personas permanecieron sin cubrebocas.

Pero un mes antes, en otra localidad de San Juan Lalana, del distrito de Choapam, también se realizó otro baile, ahora en Paso del Águila el 24 de diciembre. “Súper bailazo”, se anunció en el cartel promocional, donde el grupo “Los Chicos Consentidos” amenizaron el baile gratis.

Hasta el momento, el presidente de San Juan Lalana, Francisco Pastor, no ha anunciado algún brote de Covid-19 en el municipio, donde de forma oficial, de acuerdo a la Secretaría de Salud al corte de este 11 de febrero, existen 12 casos acumulados, 13 más se encuentran en calidad de sospechosos y no se han registrado defunciones.

San Juan Lalana cuenta con una población de 16 mil 989 habitantes, de acuerdo al Censo 2020 de INEGI.

Datos anteriores, indican que en la comunidad de Arroyo Tomate, cuenta con 480 habitantes y calificado con alto nivel de marginación por la antigua Secretaría de Desarrollo Social, así como Paso de Águila, con 630 habitantes.

