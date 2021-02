Ocupación hospitalaria de la Cuenca, supera el 54%

-Se reportan además 36 casos activos

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca. – Los casos de covid en la región de la Cuenca del Papaloapan siguen incrementando, hasta el corte de este jueves 11 de febrero la ocupación hospitalaria es del 54.7%.

Desde el pasado lunes a la fecha, los casos han ido incrementando en la región, ya que han sido 5 los municipios que han reportado casos, sumando 24 lo que va de esta semana y que se vea incrementada la ocupación hospitalaria.

En el transcurso de la semana Tuxtepec reportó 19 casos, sumando hasta el momento 1 777, Loma Bonita suma 128, Jalapa de Díaz reporta 23, Soyaltepec llegó a los 49 casos y Santiago Choapam sumó 1 y llegó a los 33.

En cuanto a los casos activos, actualmente se reportan 36, de los cuales 31 están en Tuxtepec, 1 en Loma Bonita, 1 en Jalapa de Díaz, 1 en Soyaltepec y 1 más en Choapam.

