Inicia primera etapa de capacitación a funcionarios de casilla en Oaxaca

-Se notificarán a más de 12 millones de ciudadanos a nivel nacional

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Este viernes inició el proceso de notificación a los ciudadanos que salieron sorteados para fungir como funcionarios de las mesas directivas de casilla en la elección del próximo seis de junio, para ello el Consejero Presidente del INE en Oaxaca Edgar Humberto Arias Alva dio el banderazo de arranque de esta actividad.

En el estado de Oaxaca son mil 646 Capacitadores-Asistentes Electorales y Supervisores Electorales, quienes tendrán hasta el 31 de marzo para notificar a cada uno de los ciudadanos que hayan nacido en los meses de agosto y septiembre para que sean funcionarios de casilla, esta visita se hará a domicilio.

Cabe mencionar que el INE dotó de cubrebocas, desinfectante, caretas y gel a cada uno de los supervisores y capacitadores-asistentes electorales, con el objetivo de salvaguardar su salud y la de los ciudadanos que vayan a visitar, pues así está dispuesto por las autoridades sanitarias federales y estatales.

A nivel nacional rindieron protesta 48 mil capacitadores-asistentes electorales, quienes tendrán que visitar a más de 12 millones de ciudadanos que resultaron sorteados en la insaculación que se llevó a cabo el pasado 6 de febrero.

