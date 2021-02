FPR anuncia movilizaciones para el 15, 16 y 17 de febrero

-Las movilizaciones serán en la Ciudad de México y en varios estados del país incluyendo Oaxaca

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Frente Popular Revolucionario (FPR), anunció este viernes que los días 15, 16 y 17 de febrero tendrán una serie de movilizaciones en la Ciudad de México y en varios estados del país incluyendo Oaxaca, ya que señalan que el gobierno federal ha recortado miles de apoyos destinados a grupos vulnerables y comunidades marginadas, bajo el argumento de que no hay recursos debido a la pandemia.

A esta movilización la han denominado “Jornada Nacional de Lucha Por Pan, salud, trabajo y justicia”, la organización denuncian que desde el inicio de la contingencia sanitaria se aplicaron, en todo el mundo, medidas que incrementan la miseria de los trabajadores, trayendo consigo mayor miseria y hambre para el pueblo, situación que señalaron también se hizo en México a pesar de que el gobierno ha dicho que siempre apoya a los más necesitados.

Asimismo indicaron que decenas de miles de trabajadores de la salud están enfrentando la pandemia sin equipo y material necesario, situación que acrecentó la cifra de fallecidos y que hoy la campaña de vacunación avanza lentamente, en lugar de atender estas necesidades, anuncian los megaproyectos que solo enriquecerán a unos cuantos empresarios, mientras tanto hay comunidades en Guerrero, Oaxaca y Chiapas que no cuentan con hospitales.

Comentarios

