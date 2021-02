Exige Jesus Romero a IEEPCO aclarar denuncias en su contra

-Señala que quieren sacarlo de la contienda por la Presidencia de Oaxaca de Juárez

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El aspirante a la candidatura a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez por Morena Jesús Romero, presentó una queja ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), para exigir que se aclaren las denuncias que han presentado en su contra, pues señala que se trata de una “guerra sucia” en su contra para sacarlo de la contienda electoral.

Pidió que se emitan las resoluciones correspondientes a las siete denuncias que presentaron en su contra, para que su situación se pueda resolver conforme a derecho, agregó que no se explica cómo es que a él le emitieron una sanción para que en 24 horas retirara la publicidad que se colocaron en unidades del transporte público y en espectaculares en la capital oaxaqueña, mientras que hay otros actores políticos que aparecen en anuncios de revistas, a quienes no les han pedido que retiren dichos anuncios.

Chucho Romero comentó en conferencia de prensa en las instalaciones del IEEPCO, qué hay personajes de otros partidos políticos que buscan que sea inhabilitado para la contienda electoral, incluso señaló al Consejero Presidente Gustavo Meixueiro Nájera de apoyar a estos personajes, por ello pidió que el órgano electoral se conduzca de manera transparente y legal.

Añadió que el órgano local electoral se está comportando de manera parcial, como ejemplo mencionó el intento de destituir a Sesul Bolaños como Presidente Estatal de Morena y de imponer personas en los consejos distritales y municipales, motivo por el cual se interpusieron las denuncias correspondientes, logrando que se iniciara una vez más el proceso para la conformación de dichos consejos.

Por todo esto dijo que se suma a la petición que en su momento hizo Morena de que la elección local fuera atraída por el Instituto Nacional Electoral (INE), aunque se contradijo diciendo que confía en las instituciones.

