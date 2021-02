Cruz Ámbar, ahora la primera fuerza de rescate y siempre alerta a pesar de carencias

-Sus servicios se han multiplicado derivado del cierre temporal de Cruz Roja en Tuxtepec, ahora, los papeles se invirtieron y necesitan del apoyo ciudadano.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca.- El grupo de rescate Cruz Ámbar ha tomado las riendas a los llamados de auxilio de la población en Tuxtepec y zonas cercanas en la Cuenca; las atención pre hospitalaria y de accidentes ahora, prácticamente, dependen de ellos.

El cierre temporal – pero indefinido- desde el pasado 10 de febrero de la Cruz Roja Mexicana, Cruz Ámbar fue empujado por la necesidad ciudadana a dejar de ser la segunda y pasar a ser la única fuerza de rescate por parte del equipo de brigadistas voluntarios.

Pero las condiciones, tampoco son óptimas, cuentan con dos ambulancias, pero una es una camioneta que fue adaptada para cubrir las necesidades y la otra es una unidad de emergencia de medio uso, detalló el Delegado Municipal de Cruz Ámbar en Tuxtepec, Isidro Fernández Cueto.

Pese a eso, el equipo no se acobarda, aunque reconocen que la pandemia también ha dejado grandes carencias en su corporación, en la que el gasto mensual asciende entre los 30 a 35 mil pesos, costo que podría incrementar con la mayor demanda de los llamados al 911.

Fernández Cueto dijo que hasta ahora Cruz Ámbar se han mantenido gracias a las donaciones de la población, y aunque no es algo que haga recientemente se vieron en la necesidad de pedir apoyo mediante un boteo para poder tener recursos para sacar una unidad del taller y dejar en funcionamiento los vehículos de emergencias.

Pero ofrecer un mejor servicio no sólo depende de lo económico, también es importante la plantilla de voluntarios, que al momento son 13 rescatistas y 8 activos, de los cuales para cada servicio se requieren dos por ambulancia, y para laborar en dos turnos quedan cuatro elementos para poder cubrir dos servicios simultáneos en caso de requerirlo.

A diferencia de Cruz Roja, Cruz Ámbar no cuenta con un hospital, pero está a la orden para los servicios de rescate y pre hospitalización, siempre cuidando los protocolos frente a la pandemia.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario