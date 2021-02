Coalición PRI- PAN- PRD van juntos en 73% del país

La coalición Va por México crece y pasa de 176 a 219 distritos electorales, lo que significa que PRI, PAN y PRD compiten juntos en 73 por ciento del país.

El PRI pasa de postular candidatos en 60 distritos a hacerlo en 77; Acción Nacional, de 60 a 71, y el sol azteca, de 56 a 70.

Estos corresponden a Jalisco, Oaxaca y Chihuahua, estados que originalmente habían quedado fuera de la alianza.

Va por México sigue sin contemplar distritos de bastiones priistas, como Coahuila, o de lugares donde gobierna el blanquiazul, como Tamaulipas, Yucatán y Querétaro.

“La elección será entre dos opciones: nuestra alianza y la que encabeza Morena. Esa idea, y la presión de la ciudadanía que ve en nosotros una posibilidad real de triunfo, hizo que aumentáramos los distritos”, explicó Ángel Ávila, representante del PRD ante el INE.

Agregó que el hecho de que se concretaran coaliciones locales en 11 gubernaturas también ayudó a ampliar la alianza a nivel federal.

