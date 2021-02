AMLO informará plan de vacunación contra Covid desde Oaxaca

-El anuncio se realizará con una mañanera, en dónde detallará sobre la llegada de las vacunas de Astrazéneca y otras farmacéuticas.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Este domingo en el marco de su visita a la entidad, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador presentará el nuevo plan de vacunación contra el Covid, esto debido a la llegada de la vacuna de Astrazéneca y a la reanudación de envíos de las dosis de Pfizer y BionTech.

Y es que este fin de semana el mandatario nacional realizará una gira de trabajo por los estados de Puebla, Tlaxcala y Oaxaca, en la entidad oaxaqueña encabezará la conmemoración del asesinato de Vicente Guerrero en el municipio de Cuilápam de Guerrero, con esta actividad afirmó, se iniciarán los festejos de los 200 años de la consumación de la independencia de México.

Previo a este evento se llevará a cabo la conferencia matutina en dónde se dará a conocer el nuevo plan de vacunación, en Tlaxcala dijo que se va a inaugurar una universidad pública, cabe mencionar que esta es la primera gira que realiza López Obrador luego de haberse aislado tras dar positivo a Covid.

