SEMOVI culpa a municipios de amparar que unidades circulen en total impunidad

-No existen concesiones clonadas, ayuntamientos permiten circulación de unidades sin placas, afirmó Nassar Piñeyro.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- La titular de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) Mariana Nassar Piñeyro, denunció que algunos municipios amparan que unidades del transporte público, principalmente mototaxis, circulen en total impunidad, asimismo aclaró durante su comparecencia ante el Congreso del Estado que no existen concesiones clonadas.

Agregó que tienen información que varias autoridades municipales cobran para permitir que unidades sin concesión puedan dar el servicio, aún cuando esto está totalmente fuera de la ley, por ello les pidió que se mantengan al margen de no seguir realizando este tipo de prácticas.

Incluso indicó que cuando la SEMOVI y la Policía Vial Estatal realizan operativos en sus demarcaciones, les avisan a los dueños de estas unidades para que no las pongan en circulación y así eviten que se les retenga, señaló que entre los municipios dónde sucede esto se encuentran Tlacolula de Matamoros, Tlaxiaco y en la región de la costa.

Cabe recordar que el Congreso del Estado reformó la ley para que ya no se incrementara el padrón de mototaxis en la entidad, dicho padrón es de 13 mil unidades aproximadamente.

