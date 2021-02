Riesgos en el internet, el tema que más imparte Prevención Social en Tuxtepec

-Las conferencias las siguen realizando, pero los asistentes han disminuido debido a que son virtuales.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Director de Prevención social y Participación Ciudadana de Tuxtepec Efraín Aquino Espinoza, dijo que siguen trabajando en la prevención pero de manera diferente, ya que anteriormente las conferencias eran presenciales y actualmente son de manera virtual, siendo el tema más solicitado el de riesgos en el internet.

Explicó que dejar de hacer las conferencias de manera presencial, ha disminuido el número de participantes ya que anteriormente acudían a las escuelas, y actualmente al ser platicas virtuales es un impedimento para que algunos se conecten, ya que no todos tienen acceso a internet.

Los temas que siguen tratando son el riesgo del internet, trata de personas, prevención del secuestro, prevención de la extorsión, sex extorsión, también es otro que tocan en estas conferencias, pero además están el de prevención de las adicciones y de la violencia de género.

Sin embargo aunque son varios los temas que manejan es el de riesgos en el internet el que más solicitan, esto debido a que el resguardo ha provocado que muchos ciudadanos estén en casa, principalmente los jóvenes y la mayoría con acceso a internet.

El Director de esta área, enfatizó que como son prevención, dejan los números del área de psicología, para que alguien que lo requiera se contacte con ellos y así disminuir estos delitos que se siguen presentando, la mayoría entre la juventud.

