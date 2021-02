Reportan primer incendio de pastizales, Bomberos de Tuxtepec llama a tomar precauciones

-En caso de no hacer caso a esta advertencia, el número de incendios aumentaría considerablemente en los próximos meses



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Aunque aún no empieza la temporada de calor, el Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtepec ya reportó su primer servicio de incendio en pastizales en el municipio, por lo que hicieron un llamado a tomar sus precauciones para evitarlos.



El Encargado de la Estación de Bomberos de Tuxtepec Lucio Ramírez, dio a conocer que ya acudieron a su primer llamado en un incendio de pastizales, y aun estamos en el mes de febrero, por lo que pidió a los ciudadanos a tomar sus precauciones al momento de quemar basura para evitar que en los meses de abril y mayo, el número de servicios no sea muy elevado.



Este llamado fue en la colonia el Nanche y acudieron a atenderlo como a todos los servicios que se han presentado en los últimos días, a pesar de que en estos momentos los turnos están reducidos porque algunos de los elementos está de incapacidad.



Así mismo otros de los llamados a los que han acudido es el de fugas de gas, de abejas, y otros más, y aunque estos no se pueden evitar, los incendios en pastizales sí, por lo que el encargado, reiteró que es importante que todos se sumen y tomen sus precauciones.

