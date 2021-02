Para Cruz Roja Tuxtepec, Diputada María de Jesús Mendoza dona mitad de su sueldo

-La legisladora por el distrito local de Tuxtepec anunció que así será en los meses que le restan en el cargo

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La Diputada Local por el partido Acción Nacional María de Jesús Mendoza Sánchez, informó que apoyará a la Delegación de la Cruz Roja Mexicana de Tuxtepec, para ello donará la mitad de su dieta como legisladora durante los meses que le restan como integrante de la legislatura local, incluso pidió a los servidores públicos que también apoyen de acuerdo a su voluntad.

En un comunicado que subió a sus cuentas en las redes sociales, Mendoza Sánchez aclaró que esta decisión la tomó ya que desde que tiene uso de razón, la delegación de la Cruz Roja Mexicana en Tuxtepec ha ayudado de manera altruista a muchas personas que han sufrido un accidente y que la benemérita institución se había mantenido a las actividades que llevaba a cabo el patronato.

Señala que la pandemia a afectado en gran manera la economía mundial, por lo que es momento de apoyar a esta institución, misma que ha acudido al llamado de auxilio por algún accidente o desastre natural.

Cabe recordar que este martes nueve de febrero se anunció el cierre de la delegación de la Cruz Roja Mexicana de Tuxtepec de manera temporal debido a la falta de recursos para sufragar los gastos que genera la operatividad.

