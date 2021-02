Oaxaca, entre los diez estados más seguros de México: Murat

-Durante la ceremonia de entrega de uniformes, el Gobernador agradeció a las y los integrantes de las corporaciones de la SSPO su compromiso con Oaxaca.

Comunicado

Santa María Coyotepec, Oax. 11 de febrero de 2021.- El gobernador Alejandro Murat Hinojosa dio a conocer que la entidad se mantiene como una de las 10 más seguras del país; lo anterior durante la ceremonia de entrega de uniformes y prendas de protección personal a las corporaciones que integran la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) en las instalaciones del Cuartel General de la Policía Estatal.



Durante el evento, en el que estuvo acompañado de mandos operativos de la SSPO, el titular del Poder Ejecutivo Estatal aprovechó para agradecer a nombre de Oaxaca el compromiso, convicción y dedicación de las y los integrantes de la dependencia para construir una entidad de paz con seguridad; en donde las familias pueden salir a las calles a cualquier hora del día.



“Reitero mi compromiso de seguir trabajando de la mano con los cuerpos de seguridad; así como, de no aplicar la fuerza pública, ya que la ruta siempre será el diálogo. La aplicación de la fuerza siempre será la última alternativa, pensando en el bien de las y los oaxaqueños”, dijo.



Asimismo, informó sobre la disminución en la incidencia delictiva: señaló que durante el último año los homicidios bajaron un 20% en toda entidad; además, a través de la Coordinación Interestatal con Veracruz, se logró una disminución del 11% en la incidencia delictiva de alto impacto en la región de la Cuenca del Papaloapan, destacando una reducción del 40% en los homicidios dolosos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).



Murat Hinojosa enfatizó que el ambiente de paz que se vive en Oaxaca es en gran medida producto del trabajo y disciplina de quienes integran las corporaciones de la SSPO, “por elegir todos los días estar del lado de las causas justas y por supuesto de la ley”, recalcó.



En el evento fueron entregadas más de 53 mil prendas de uniforme y equipo de protección a personal de la Policía Estatal, Policía Vial Estatal, Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca (HCBO), Custodios Penitenciarios y Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), para su óptimo desempeño y labor.



Con estas acciones, el Gobierno del Estado a través de la SSPO, reitera su compromiso de preservar la paz y el orden en la Entidad.

