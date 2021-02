No hay candidatos definidos en coalición “Va por Oaxaca”: Dirigentes

-Señalaron que la lista de la repartición de las diputaciones locales es falsa



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Hasta el momento no hay candidatos definidos para las 25 diputaciones locales ni en las presidencias municipales en dónde el PRI, el PAN y el PRD irán coaligados o en candidatura común, pues todavía se encuentran en el proceso de negociación, así lo manifestó el Secretario General del partido del sol azteca Raymundo Carmona Laredo.



Asimismo indicó que la lista que empezó a circular en las redes sociales, en dónde venía la repartición de los distritos y el nombre de quienes serían los candidatos es falsa, aunque mencionó que si coincide el partido al que le corresponderá registrar al candidato en cada distrito electoral.



En dicha lista aparece el nombre de Felipe Reyes Álvarez por el distrito de Loma Bonita y el de Tomás Basaldú Gutiérrez por el distrito de Pinotepa Nacional, de quienes Carmona Laredo dijo no buscarán la diputación, pues han señalado que tienen interés en otros cargos de elección y que el resto de los nombres dijo que fueron inventados.



Esta declaración fue reforzada por la Presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN Natividad Díaz Jiménez y por el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRI Eduardo Rojas Zavaleta, el Coordinador Operativo de Acción Nacional Juan Iván Mendoza y por el Delegado Nacional del PRI en Oaxaca Alejandro Guevara.



Agregaron que cuidarán los perfiles de las personas que busquen alguna de las candidaturas en este proceso electoral, los dirigentes de estos institutos políticos manifestaron que su objetivo es quitarle espacios a Morena, para fortalecer la democracia en el país y evitar que haya un autoritarismo como en el pasado.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario