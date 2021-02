Legisladores y alumnos piden a COBAO no comprar guías, no las usamos aseguran

-Cada guía tiene un costo de hasta mil pesos, piden que estas guías se entreguen en formato digital y sin costo.

Graziano Gómez

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- La Diputada Local Arcelia López Hernández presentó un punto de acuerdo para exhortar al Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO) Rodrigo González Illescas, para que se prohíba la venta de guías a los estudiantes de este subsistema educativo.

El punto de acuerdo contempla que estas guía se entreguen de manera digital a los estudiantes de manera gratuita, pues el precio de cada una de ellas es de entre 600 y mil pesos, afectando así la economía de sus familias, la cual se ha visto afectada por la pandemia de Covid.

Y es que alumnos del plantel 12 del COBAO, manifestaron su inconformidad al pedirles que compren las guías, cuando las del semestre pasado no se utilizaron, debido a que las clases han sido virtuales debido a la pandemia, incluso mencionan que algunos estudiantes tienen sus guías intactas.

Señalaron que en la plataforma dónde toman sus clases, vienen videos que les explican sobre el módulo o tema que están viendo, este es otro de los argumentos que manifestaron para decir que no ven la necesidad de comprar estas guías, por ello proponen que se les envíe en formato digital sin ningún costo.

Otra petición que hacen los alumnos del COBAO, es que el Gobernador Alejandro Murat y la Presidenta del DIF Ivette Morán de Murat, donen computadores a los alumnos que tengan promedio de 9 o superior, ya que hay estudiantes que vienen de comunidades lejanas, hacen una sola comida al día al no alcanzarles para pagar transporte y alimentos, y otros de la misma población que viven en situación precaria, la cual se ha agravado por la pandemia.

