Ingenio Adolfo López Mateos de Tuxtepec, también en paro nacional

-Los líderes tomaron la bodega así como lo están haciendo en otros ingenios.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Productores locales adheridos a la CNPR y CNC, tomaron por tiempo indefinido la bodega del Ingenio Adolfo López Mateos en Tuxtepec, uniéndose al paro que hay en todos los ingenios del país.

El motivo, dijeron los representantes de estas organizaciones que por instrucciones del lider nacional de la CNC Daniel Pérez Valdez, el precio de la azúcar nacional baje cada vez más y por lo tanto a ellos les paguen menos por la tonelada.

Explicaron que este paro es a nivel nacional, y estarán al pendiente de lo que le digan sus representantes, por lo tanto no hay una fecha para que se termine esta movilización, ya que la vez anterior tardó un par de meses, además de que se habían acordado algunos puntos, mismos que no se han cumplido y lo que provocó que una vez más estén manifestándose.

El caer el precio de la azúcar, les perjudica ya que los insumos no bajan al contrario van subiendo lo que les afecta y por lo tanto seguirán insistiendo para que el precio vaya incrementando.

