Cumple IEEPO en tiempo y forma con el pago de nómina y estímulos a docentes

-Conforme a las indicaciones del director Francisco Ángel Villarreal, continúa la entrega de incentivos del programa Reconocimiento al Desempeño Docente (REDES-SEP).

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 10 de febrero de 2021.- Bajo estrictas medidas sanitarias, en tiempo y forma, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), realizará los días viernes 12 y lunes 15 de febrero, el pago correspondiente a la quincena 3 del año 2021, de las y los trabajadores al servicio de la educación que cobran en la modalidad de cheque.

De la misma forma, en el compromiso del gobernador Alejandro Murat Hinojosa de apoyar a las y los docentes de Oaxaca, de quienes reconoce su invaluable aportación y compromiso, principalmente en este periodo de educación a distancia, continúa la entrega de incentivos del programa Reconocimiento al Desempeño Docente (REDES-SEP), por un monto total de aproximadamente 35 millones de pesos.

Como se ha venido efectuando en ocasiones anteriores, conforme a las indicaciones del director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, ante la situación actual por COVID-19, se refuerza el protocolo sanitario y de seguridad para proteger la salud de las personas que acudan y a las que se pide, por higiene, llevar su propio cubrebocas y bolígrafo personal.

En el caso del pago de nómina en la pagaduría de San Felipe del Agua de la ciudad de Oaxaca, la entrega de cheques se efectuará conforme al calendario organizado por inicial del primer apellido. En el interior del estado, el procedimiento será de 8:00 a 15:00 horas.

Las especificaciones y detalles de las listas y horarios se pueden consultar en la página web del Instituto en www.oaxaca.gob.mx/ieepo o al teléfono al 800 433 76 15.

Asimismo, los apoyos del programa Reconocimiento al Desempeño Docente (REDES-SEP), correspondientes al periodo enero-agosto 2020, se entregarán vía cheque también este 12 y 15 de febrero en la región de la Cañada, en las sedes ubicadas en Teotitlán de Flores Magón y Huautla de Jiménez a 423 docentes beneficiados. El horario de atención será de 9:00 a 13:00 horas.

