Cuantifican los SSO 255 casos nuevos de COVID-19, suman 37 mil 281 contagios acumulados

-Hasta el momento hay 758 casos activos y 2 mil 677 defunciones acumuladas

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 10 de febrero de 2021.- El subdirector de Innovación y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Héctor Matus Santiago, precisó que la entidad alcanzó los 37 mil 281 casos positivos de COVID-19; al registrar este 10 de febrero, 255 nuevos contagios en 77 municipios, principalmente Oaxaca de Juárez.

El funcionario explicó que al corte epidemiológico de este miércoles se contabilizaron ocho decesos más, que lamentablemente suman dos mil 677; hay cuatro mil 641 pacientes sospechosos, 33 mil 846 recuperados, 16 mil 789 negativos y 758 activos.

Subrayó que este 9 y 10 de febrero se hospitalizaron a 37 nuevos pacientes. Hay 18 hospitales con una ocupación del 100%, es decir, 248 camas están disponibles de un total de 650, lo que da un global del 61.8% de ocupación hospitalaria en la entidad.

Refirió que la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales reportó 25 mil 705 casos confirmados y mil 436 decesos; seguido del Istmo con tres mil 121 y 435 muertes; Mixteca con dos mil 994 y 236 defunciones; Tuxtepec con dos mil 328 y 296 pérdidas fatales; así como la Costa con mil 843 y 169 decesos; Sierra con mil 290, de los cuales 105 fallecieron.

Puntualizó que, dentro de los municipios con pacientes nuevos sobresalen: Oaxaca de Juárez con 60 casos, Heroica Ciudad de Huajuapan de León con 27, Santa Cruz Xoxocotlán con 14 e igual número en Santa Lucía del Camino, por mencionar algunos; asimismo, por primera vez se identificó un caso en la población de Santa Ana Yareni, localidad perteneciente al distrito de Ixtlán de Juárez.

De las dos mil 677 defunciones registradas a la fecha, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido por 50 a 59 y 60 a 64 años con mil 233, 612 y 393 respectivamente. Por sexo, han muerto mil 758 hombres y 919 mujeres.

En tanto al número de positivos, el grupo de edad con más incidencia es el de 25 a 44 años con 16 mil 802 casos; por sexo, del global 17 mil 503 contagios han sido en el sexo femenino y 19 mil 778 en el masculino, agregó.

Finalmente, recordó la importancia del lavado de manos constantemente con agua y jabón, o el uso de gel antibacterial, así como evitar saludar de beso y mano, e invitó a la ciudadanía a quedarse en casa si es posible, para evitar el incremento de contagios.



