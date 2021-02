Continúa Gobierno de Tuxtepec con inauguración de obras de pavimento en colonias y comunidades

-Obras de alto impacto que ayudaran a mejorar el estilo de vida de los habitantes.

De la redacción

Tuxtepec, Oaxaca. – El presidente municipal de Tuxtepec, Noé Ramírez Chávez, dio el banderazo de inauguración de obras públicas del segundo paquete del presupuesto 2020, en tres asentamientos, donde cientos de familias fueron beneficiadas.

El edil, acompañado de integrantes de su cabildo y administración municipal, entregaron a la ciudadanía caminos con pavimento de concreto hidráulico y guarniciones y banquetas, con un monto de inversión de dos millones 797 mil 983 pesos.

Las obras se llevaron a cabo con aportaciones del Ramo 33 y se aplicaron en las colonias de San Antonio El Encinal, Los Manguitos y Santa Catarina.

El edil tuxtepecano, Noé Ramírez, afirmó que es indispensable generar el desarrollo e igualdad en cada pueblo, para tener mejores condiciones de vida.

Aseguró que esto se debe gracias a la coordinación que existe entre las autoridades auxiliares, como son los presidentes de colonia, quienes gestionan las obras prioritarias para sus colonias y mediante el gobierno municipal se pueden garantizar respuestas con hechos.

