Cierran salas de Cinemex en Oaxaca

-Son cinco los complejos que dejaron de operar este jueves en la entidad.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La cadena de cines “Cinemex” cerró cinco complejos de manera indefinida en el estado de Oaxaca debido a las afectaciones económicas que ha provocado la pandemia por Covid, hasta el momento la compañía no ha informado si este cierre será de manera definitiva, pues en su portal de internet y en la aplicación ya no se pueden consultar funciones.

Las salas que cerraron son las de Tuxtepec en la cuenca, Salina Cruz en el Istmo, macro plaza, plaza del valle y plaza bella en la ciudad de Oaxaca, en la actualidad los cines estaban operando con el 30 por ciento de capacidad, debido a que la entidad se encuentra en semáforo naranja.

Oaxaca no es la única entidad del país en dónde Cinemex ha cerrado sus complejos, pues también ha dejado de operar en Puebla, Jalisco, Durango y Guanajuato por mencionar algunos, cabe mencionar que de acuerdo a información en medios nacionales, el cierre se tiene programado para este 12 de febrero.

De acuerdo a datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (CANACINE), en todo el país operar 433 de los 977 complejos de cines, es decir el 55 por ciento se encuentran cerrados y sin operar desde el pasado 21 de marzo de 2021, las cadenas de cine más grandes en el país son Cinemex y Cinépolis, esta última tiene abierto el 54.5 por ciento de sus salas, mientras que Cinemex tenía el 40.9 por ciento.

