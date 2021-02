Bono Covid de recolectores de basura de Tuxtepec, en revisión por falta de regulación

-Personal de limpieza pública y recolección de basura en Tuxtepec siguen sin regularizar sus servicios en varias colonias, incluyendo las del primer cuadro de la ciudad, mientras la autoridad desconoce si en protesta.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Ante la queja de personal del área de limpia pública por el retiro de un bono covid en su nómina, el presidente municipal, Noé Ramírez Chávez, señaló que la administración revisa el origen de ese incentivo debido a que no fue aprobado en el cabildo, pero se comenzó a dar durante la gestión de Fernando Bautista Dávila.

El edil indicó que el bono “no está estipulado en ningún reglamento, no hay un acuerdo como tal, no hay una sesión de cabildo”, motivo por el que ahora que está al frente se revisará, por lo que pidió paciencia al personal.

“A mí me gusta ser muy ordenado, me gusta llevar las cosas bien”, motivo por el que también van a platicarlo con más detalles con los líderes, para trabajar en conjunto.

Ramírez Chávez dijo que cuando se de un apoyo de este tipo al personal, debe estar sustentado, así también apuntó que se hace la revisión necesaria para conocer el monto que se erogaba en esos bonos, pues no era el mismo para todo el personal.

Por lo que, en caso de volver a ofrecerlo, se fijará un monto y se apuesta al dialogo con los líderes de los sindicatos 12 de Julio e Independiente.

Sin embargo, ahora que el personal dejó de percibirlo detuvieron sus labores, lo que ha generado varios puntos con basura acumulada en las calles.

El presidente Noé Ramírez agregó que si existe una molestia o un problema con la plantilla de camiones aún no es externada de forma directa de los trabajadores o líderes, con quienes apuesta al dialogo para aclarar cualquier situación.

