Apoyo a Cruz Roja de Tuxtepec se analizará: Noé Ramírez

-Esta institución dejó de ofrecer servicios de auxilio el 10 de febrero y justificó que era por la falta de recursos económicos, para mantener su operación.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Ante la reciente decisión de la Cruz Roja Mexicana, delegación Tuxtepec, de suspender sus servicios a la población, el presidente municipal Noé Ramírez Chávez, aclaró que antes de poder ofrecer apoyo económico como autoridad primero debe conocer el trasfondo de los motivos del cierre.

Ramírez Chávez dijo que esta decisión también debe ser tomada en una sesión de cabildo y así también establecer los mecanismos en los que se podría contribuir para el rescate de esa valiosa institución.

“No sé cuáles sean las necesidades y tampoco cuál sea el motivo”, expresó en entrevista colectiva la tarde de este jueves.

El pasado 9 de febrero, el Consejo Administrativo de la Cruz Roja Mexicana Delegación Tuxtepec emitió un comunicado de prensa para anunciar su cierre temporal, pero en el escrito también hicieron un llamado urgente de apoyo al Gobierno del Estado, al gobierno municipal de Tuxtepec y de los municipios vecinos que también fueron beneficiados con sus servicios.

Esta institución que se mantuvo en pie por 48 años, pero se vio afectada por la crisis económica de la pandemia de coronavirus, la falta de empatía y poco apoyo por parte de la sociedad y de las autoridades y los actores políticos.

Mientras que este jueves, la diputada local –representante de este distrito en la 64 Legislatura de Oaxaca- MariChuy Mendoza se solidarizó con la Cruz Roja y anunció que donará parte de su dieta durante el resto de su periodo a cargo del congreso local.

