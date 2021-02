308 casos de violencia sexual digital, se registraron en Oaxaca durante 2020

-Falta conocer cuántos casos ya están en proceso de judicialización y cuántos han recibido sentencia afirmó la Diputada Hilda Perez Luis.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Durante el 2020 se registraron 308 casos de violencia sexual virtual, de las cuales la Fiscalía no ha dado a conocer cuántos de estos casos ya están judicializados o con sentencia, así lo dio a conocer la Diputada Local e impulsora de la llamada “Ley Olimpia” Hilda Pérez Luis.

Detalló que le solicitó al Fiscal General del Estado de Oaxaca que se le proporcione la información de cuántos casos ya se encuentran en proceso de judicialización y cuántos ya han recibido sentencia, asimismo indicó que estos casos que se registraron en 2020, fue en contra de hombres y mujeres.

Asimismo indicó que durante la pandemia lamentablemente se han incrementado este tipo de acciones, mismas que son realizadas por ex parejas, amistades y familiares, incluso mencionó que durante la contingencia sanitaria también se ha registrado un aumento considerable de violencia hacia las mujeres.

Esta cifra la dio en el marco de una conferencia de prensa en la que se anunció que este quince de febrero se llevará a cabo una ponencia de Olimpia Coral Melo, en dónde se dará a conocer los alcances que ha tenido esta ley y las cifras que se han dado en materia de violencia digital, esta ponencia está programada a las diez de la mañana.

