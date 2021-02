Urge apoyo de autoridades a cuerpos de rescate en Tuxtepec: Brigada de Rescate

-Esto debido a que estos grupos carecen de equipo y de insumos para realizar su labor.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Ante la carencia de equipos e insumos de los diversos grupos de rescate del municipio de Tuxtepec, el Presidente de la Brigada de Rescate Tuxtepec (BRT) José Nolasco Ramón, hizo un llamado urgente para que las autoridades apoyen a los diversos grupos de rescate, ya que todos tienen necesidades.

Dijo que tras el comunicado del Consejo Directivo de la Cruz Roja Delegación de Tuxtepec de cerrar, es preocupante ya que se depende de estos cuerpos de rescate para los llamados de la población ya que solo se quedaría Cruz Ámbar para atender los llamados, quienes también carecen de equipo y hasta hace unos días requerían de una llanta para una de sus ambulancias.

El Presidente de esta brigada, enfatizó que las autoridades municipales, tiene un papel importante y es el de tener una unidad de Protección civil bien dotada, con equipo y una ambulancia, así como personal capacitado para atender los llamados de los Tuxtepecanos, y con esto que los cuerpos de rescate independientes sean menos requeridos.

Enfatizó además que es el momento de que se le exija a las autoridades que apoyen a los diversos cuerpos de rescate, como es el caso de la Cruz Roja, quien suspendió sus servicios por una crisis económica y no poder solventar los gastos, aunado a esto, reiteró que todos los cuerpos de rescate están en la misma situación.

En lo que respecta a la Brigada de Rescate, reiteró que sobreviven de lo que ellos mismos aportan ya que todos son voluntarios.

FOTO: Archivo

