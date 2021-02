Tibia postura de legisladores en comparecencia de SEMAEDESO: Ambientalistas

-El Presidente del COAO dijo que los legisladores no asumieron su papel de ser representantes del pueblo y se comportaron muy “tibios”

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Para el Presidente del Colectivo de Organizaciones Ambientalistas de Oaxaca (COAO) Gerardo Aldeco Pinelo, los legisladores que estuvieron en la comparecencia del titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (SEMAEDESO), no asumieron su papel de ser representantes del pueblo y se comportaron muy “tibios”.

Señaló que por segundo año consecutivo el tema del medio ambiente se tomó a la ligera, como ejemplo mencionó el estado en que se encuentra el río Atoyac, en dónde aún se puede apreciar fauna silvestre, lo mismo sucede con el río salado, al cual tampoco se le ha puesto atención, otro tema que no se h atendido como debe es el de la invasión en el cerro del crestón.

Aldeco Pinelo mencionó que existen denuncias sobre la tala inmoderada de árboles en la región de la zona sur, así como la extracción de materiales pétreos en la rivera del río Atoyac, principalmente en la demarcación del municipio de San a Lorenzo Cacaotepec.

Por todos estos temas, tan solo de la región de los valles centrales, pidió que se hagan valer todas las reglamentaciones y leyes que existen para generar concientizar a la población sobre el cuidado y preservación del medio ambiente, asimismo indicó que es necesario que estas acciones se hagan a la brevedad debido a lo alarmante del daño que se ha hecho al medio ambiente.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario