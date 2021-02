Por falta de quórum suspenden comparecencia de CEPCO

-Sólo llegaron dos de cinco integrantes de la Comisión Permanente de Protección Civil

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Por falta de quórum, la comparecencia del titular de la Comisión Estatal de de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) Siddharta Luna Hernández, fue suspendida y será programada para los próximos días, y es que sólo llegaron dos de los cinco integrantes de la Comisión Permanente de Proteccion Civil del Congreso de Oaxaca.

Los integrantes de la Comisión de Protección son el Diputado Saul Díaz Bautista, la Diputada Gloria Sánchez, los legisladores Gustavo Díaz Sánchez, Ángel Domínguez Escobar y Arsenio Mejía García, de ellos, los tres fueron los que no asistieron a la comparecencia.

Cabe mencionar que la comparece estaba programada a las nueve de la mañana, pues a las once se llevará a cabo la sesión ordinaria, a esta sesión si asistieron los tres legisladores que no estuvieron presentes a tiempo para la comparecencia del Director Estatal de Protección Civil, aunque el Diputado Gustavo Díaz se encontraba en su distrito.

Esta suspensión se suma a la de la titular de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña Ana Vázquez Colmenares, de la Secretarios de las Culturas y Artes de Oaxaca (SECULTA) y otras más que ya han sido reprogramadas como el caso de la SEMOVI.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario