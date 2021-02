Niegan autoridades de Tuxtepec, fallas en el servicio de basura

-A pesar de esto, en varias colonias han reportado que el servicio no ha pasado en los últimos días, o bien pasa de manera irregular.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Desde hace más de una semana, usuarios en redes sociales reportaron fallas en el servicio de limpia pública de este municipio ubicado al norte del estado, sin embargo personal de la regiduría de servicios básicos negó que en estos momentos, haya irregularidades en este servicio.

Durante este martes y lo que va de este miércoles, en las calles del centro de la ciudad se han visto llenas de basura, sin embargo a decir de los funcionarios, durante este martes hubo una reunión y no salió una ruta recolectora, pero por la tarde el “servicio se normalizó, además aseguraron que las rutas están trabajando al 100%”.

Sin embargo a pesar de estas versiones por parte de la autoridades, en colonias como el Progreso, en el Fraccionamiento Las Palmas del Ingenio, y en otras más como la Del Carmen, han denunciado que en los últimos días, el servicio no ha pasado y si pasa es de forma irregular.

El personal sindicalizado ha dado a conocer que les quitaron el bono-covid, lo que los molestó y los orilló a manifestarse, además se sabe que en estos momentos hay una reunión entre las autoridades con el personal sindicalizado para que les cumplan con todos los pendientes que tienen.

