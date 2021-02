Negligencia de SEMAEDESO para rescatar áreas naturales protegidas: A.C. Colmillo Blanco

-Piden intervención de autoridades federales ante la nula atención por parte de la Secretaría del Medio Ambiente



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- La Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (SEMAEDESO) que encabeza Samuel Gurrión Matías se ha mostrado negligente en cuanto a las acciones que se deben emprender para rescatar las áreas naturales protegidas de la entidad, como ejemplo mencionaron que no se ha hecho nada en lo que se refiere a los cerros del Fortín y del Crestón.



El Presidente de la Asociación Civil Colmillo Blanco Carlos Alberto Morales, mencionó que el 12 de marzo de 2020 tuvieron una reunión con Gurrión Matías, a quien le entregaron varias propuestas para ayudar al cuidado y preservación del medio ambiente, sin embargo estas iniciativas fueron ignoradas y denunciaron que ahora el funcionario estatal no les responde las llamadas.



Estas denuncias las hicieron frente a las oficinas de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), instancia a la que piden que intervenga en estos asuntos, asimismo pidió el apoyo por parte de las autoridades federales ante la omisión de la Secretaría, la cual dijo se escudó diciendo que no tiene recursos en la comparecencia ante el Congreso del Estado.



El representante de Colmillo Blanco A.C., dijo que esta agrupación hace más el pro del medio ambiente que la SEMAEDESO, dependencia que cuenta con personal especializado, por ello piden la intervención de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP), principalmente para que atraiga la protección del parque estatal del Cerro del Fortín.



Y es que denunció que desde 1994 no se ha renovado el comité de protección del Cerro del Fortín, el cual se debe renovar cada año.

