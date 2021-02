linchan y muere un presunto ladrón en Tlacolula

-Uno de los ladrones fue amarrado y golpeado por vecinos, luego de haber sido sorprendido intentando robar en una casa habitación



Graziano Gómez



Oaxaca, Oaxaca.- Un ladrón perdió la vida cuando recibía atención médica en el Hospital Civil Aurelio Valdivieso de la capital oaxaqueña, luego de haber sido golpeado por un grupo de personas en el municipio de Tlacolula de Matamoros.



De acuerdo al reporte de la policía municipal, los hechos se registraron la mañana del martes 9 de febrero cuando tres sujetos ingresaron a un domicilio particular ubicado sobre la avenida Ferrocarril, los ladrones pensaron que la vivienda se encontraba vacía, sin embargo en el interior estaban los dueños, al percatarse de esto los ladrones huyeron.



Sin embargo lograron detener a uno de los ladrones, los vecinos llegaron al lugar, amarraron a este sujeto y lo empezaron a golpear en distintas partes del cuerpo, minutos más tarde llegó la policía municipal, se llevó al ladrón y cuando se encontraba recibiendo atención médica perdió la vida debido a los golpes que recibió, hasta el momento se desconoce la identidad de esta persona.



En un principio algunos de los vecinos proponían quemar al ladrón, sin embargo esto no sucedió, aunque si lo golpearon, cabe mencionar que en algunas colonias y agencias de varios municipios de los valles centrales, los vecinos se organizaron para detener la ola de robos a casa habitación, incluso en algunas de ellas hay mantas y letreros en el que señalan que están organizados y vigilando.

