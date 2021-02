Justifica Ángel Domínguez inasistencia a comparecencia de PC, fue por retrasó afirmó

-Además dijo no estar de acuerdo en que se haya cambiado al titular previo a las comparecencias



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- El Diputado Local e integrante de la comisión de Protección Civil del Congreso Local Ángel Domínguez Escobar, dijo que no llegó a la comparecencia del Coordinador Estatal de Protección Civil debido a un retraso, además de señalar que el titular de la dependencia Siddhartha Luna Hernández tiene apenas unos días de haber asumido el cargo.



Explicó que desde un principio externó que no está de acuerdo en que previo a las comparecencias haya cambios en las dependencias, en ese sentido mencionó que el indicado para rendir el informe, responder y aclarar los cuestionamientos de los legisladores era el ex titular de la CEPCO Antonio Amaro Cancino.



Domínguez Escobar es integrante de la Comisión Permanente de Protección Civil junto con los Diputados Gustavo Díaz Sánchez, Arsenio Mejía, la Diputada Gloria Sánchez y el Presidente de dicha comisión es el Diputado Saul Díaz Bautista, quien asumió su cargo hace unas semanas, luego del fallecimiento de Othón Cuevas por Covid en diciembre pasado.



Y es que la mañana de este miércoles estaba programada la comparecencia del titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, sin embargo no se llevó a cabo por falta de quórum, ya que faltaron tres de los cinco integrantes de la Comisión Permanente de Protección Civil.

