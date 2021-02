Inician pago de salarios a trabajadores del MACO

-En dos semanas podría darse una segunda parte del adeudo

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Este miércoles se llevó a cabo una reunión entre trabajadores del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (MACÓ) y la asociación Amigos del MACO, en dónde ambas partes acordaron el inicio del pago de los 9 meses de salario que se le adeuda al personal, la asociación dijo que el recurso se logró gracias a la donación que hicieron varios artistas oaxaqueños.

Los dieciocho trabajadores que laboran en el MACO, aceptaron la propuesta ya que el compromiso es que a partir de este miércoles se iniciará con el proceso de pago parcial de los nueve meses de salario que se les adeuda, pues desde el mes de abril dejaron de cobrar su sueldo, debido al cierre del Museo por la pandemia de Covid.

Fue el cuatro de febrero cuando la asociación “Amigos del MACO” agradeció a los artistas Alberto Aragón Reyes, Ruben Leyva, José Villalobos y Luis Zárate por sus donativos, con los cuáles se empezará a apagar a los trabajadores del Museo, por su parte los trabajadores pidieron que se les diera cobertura médica por medio del seguro social.

Este punto fue un tema de discusión y análisis que duró aproximadamente una hora, pues los trabajadores pidieron que se transparente el uso de los recursos en el Museo, finalmente la asociación informó que en dos semanas se podría estar ministrando una segunda parte de la deuda de salarios.

Cabe recordar que hace unos días los trabajadores se atrincheraron al interior del Museo, ante la amenaza de que los querían desalojar, en aquella ocasión dieron a conocer que el museo y los trabajadores subsistían con las cuotas que se cobran.

