Familia de comerciante asesinado en Tuxtepec, exige justicia

-Aseguran que autoridades no han hecho lo propio para detener al responsable.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A 5 días de que asesinaran al comerciante Nabor Cid Perroni, en el municipio de Tuxtepec, en redes sociales su familia exige a las autoridades responsables justicia, ya que aseguran que el responsable que está fue identificado, no ha sido detenido y las autoridades no han hecho su trabajo.

Familiares de la víctima quien murió por una herida de arma blanca, escribió en redes sociales “Me duele mucho escribir esto, pero el asesino de mi padre Nabor Cid Perroni, sigue libre y las autoridades no hacen nada por detenerlo, el día sábado 06 de febrero de este año en la ciudad de Tuxtepec Oaxaca , recibí esta cruel noticia, hay testigos y cámaras de seguridad , además mi padre seguía con vida y dijo quien lo atacó ,cuando este despiadado asesino que era empleado de la empresa ubicada a lado de su casa huyó de la escena.

Han pasado 5 días de este crimen y es la hora no hay ni siquiera una orden de aprehensión, está completamente identificado por testigos !!! Es una pena tener que lidiar con este tipo de ineficiencia de parte de las autoridades, lo único que estamos exigiendo es JUSTICIA para mi padre!”, es parte de lo que escribió uno de sus familiares.

Reiteró el llamado a las autoridades a hacer lo propio y girar una orden de aprehensión contra el responsable por este hecho.

