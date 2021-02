Ex presidenta de Jacatepec, Elvira Hernández, aclara que no buscará de nuevo el cargo en elecciones 2021

-Dijo que por lo menos en este tiempo se va a enfocar en su familia y no piensa exponerla por una campaña, ante la contingencia que se vive actualmente.

Alex Morales

La ex Presidenta de Santa María Jacatepec, Elvira Hernández López, aclaró los rumores sobre su posible participación en el proceso electoral de este año para buscar de nueva cuenta la presidencia de ese municipio y negó rotundamente este hecho, pues dijo que la prioridad en este momento es su familia, la cual dijo que no piensa arriesgar para irse en campaña, ante la situación de pandemia que se vive en actualmente.

Aunque desde hace varios años ha estado exenta de la política local, dijo que sigue contribuyendo de forma altruista con su gente a la cual en todo momento a tratado de ayudar, aunque reconoció que estando en el poder se le facilitaría más las cosas para obtener más apoyos, sin embargo, manifestó que por el momento no es su prioridad, pero que seguirá pendiente de su gente.

Por otro lado, también se comentaba que Hernández López, quien llegara a la presidencia por el PRD en la administración 2011-2013, siendo la única mujer que hasta el momento ha ostentado el cargo de presidente en ese municipio, podría ser la carta fuerte del actual Víctor Raúl, sin embargo negó que esto sea cierto, además reconoció que ya ha recibido propuestas de algunos aspirantes políticos en el municipio de Tuxtepec, pidiendo que se integrara a su equipo de campaña, algo que no esta dispuesta aceptar, pues argumentó que se piensa dedicar solamente a su familia, por lo menos en estos próximos años, ya que abundó que ningún proyecto político es importante para ella en este momento.

En el tema de género, dijo que en la actualidad se les han abierto mas las puertas a las mujeres y comentó que eso es una ventaja para seguir tocando puertas, ya que en las Instancias siempre les dan prioridades al sexo femenino, tal y como a ella le ocurrió en su administración, por lo que destacó que no es de extrañarse que hoy en día exista mayor participación femenina dentro de los procesos electorales, lo que deja ver que las mujeres cada vez van cobrando mayor relevancia dentro de la vida política del país.

En lo que se refiere a la política local de su municipio, pidió a los aspirantes que jueguen limpio y comprometerse con el desarrollo de Jacatepec, así también pidió a la ciudadanía a no dejarse llevar por las dádivas, ya que esto repercutiría en las consecuencias a futuro, por lo que recalcó que deben de analizar muy bien sus votos, por el bien del municipio.

Comentarios

