Covid acabó con celebración de San Valentín en moteles y hoteles; bajan reservaciones

-La Asociación de Hoteles y Moteles señaló que sólo existe el 5% de reservaciones para el día del amor y la amistad y fecha en la que, por higiene ante el Covid, sólo se permitirá el ingreso de 2 a 3 personas por habitación.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La crisis en el sector hotelero en Tuxtepec se extiende durante el mes de febrero, cuando ni la celebración del Día del Amor y la Amistad ayudará al repunte de ocupación que cada año salva la cuesta de enero.

Previo a la fecha, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en Tuxtepec, Rodolfo Cruz Arroniz, señaló que sólo cuentan con el cinco por ciento de reservaciones para el próximo 14 de febrero, lo cual no es un buen escenario para abonar a la recuperación de las pérdidas que se han tenido desde hace casi un año.

Pese a eso, los hoteles y moteles se alistan para la fecha, por si se llega a registrar un incremento de ocupación, por lo que siguen con las medidas de higiene necesarias para ofrecerle a los clientes seguridad durante su estancia.

Entre las disposiciones oficiales que implementan, dijo, es no rebasar el 50 por ciento de su capacidad total, lo que también ha afectado a su economía.

Por tal motivo, para la fecha de San Valentín solamente se permitirá hospedar de 2 a 3 personas en cada habitación para brindar seguridad y no desacatar los protocolos sanitarios, pues en otros años, la cifra por habitación llegaba a ser mayor.

En lo general, el sector hotelero se ha visto afectado con la reducción de su ocupación hasta en un 80 por ciento, por lo que algunos empresarios aplican promociones para atraer a más clientes.

