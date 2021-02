Contagios por COVID-19 no dan tregua, se presentaron 365 nuevos contagios; hay 706 casos activos

-Al corte epidemiológico se contabilizaron 22 fallecimientos este martes, sumando mil 669; es importante seguir las medidas sanitarias.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 9 de febrero de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), registran al corte epidemiológico de este martes 9 de febrero, 365 casos nuevos de COVID-19, sumando 37 mil 026 de manera acumulada; hay 20 hospitales al 100% de ocupación, lo que representa un 61% en todo el estado.

Durante el reporte diario, la jefa de la Unidad de Epidemiología de los SSO, Yuko Nakamura López, dijo que se han notificado 58 mil 267, de los cuales 16 mil 706 son negativos, hay cuatro mil 535 sospechosos, 33 mil 651 se han recuperado y lamentablemente se registraron 22 decesos, sumando dos mil 669 muertes acumuladas.

La Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 25 mil 544 casos confirmados y mil 433 defunciones; Istmo tres mil 105 y 433 muertes; Mixteca 2 mil 945 y 234 pérdidas humanas; Tuxtepec dos mil 324 y 296 fallecimientos; Costa mil 832 y 169 bajas y la Sierra mil 276 y 104 defunciones.

Sostuvo que los 365 casos nuevos afectan a 93 municipios, siendo los que mayor número de casos presentan el de Oaxaca de Juárez con 94, Huajuapan de León 36, Santa Lucía del Camino 14, Santa Cruz Xoxocotlán 13, Salina Cruz 10, Santa María Atzompa nueve; el resto seis, cinco, cuatro, tres, dos y un caso.

Nakamura López dijo que hay 706 casos activos siendo la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales la que registra 442, Mixteca 103, Istmo 57, Costa 43, Tuxtepec 42 y la Sierra 19.

De las dos mil 669 defunciones, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 años, con mil 228, 611 y 393 respectivamente. Por sexo, mil 752 han sido hombres y 917 mujeres; las comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad e insuficiencia renal.

En relación a la ocupación hospitalaria de los días 8 y 9 de febrero se registraron 36 nuevos hospitalizados, hay 396 camas ocupadas y 253 disponibles de un total de 649. La Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 231 camas ocupadas, Istmo 62, Costa 38, Tuxtepec 33, Mixteca 29 y Sierra 3.

Recordó que hay seis centros de valoración de primer contacto para pacientes con síntomas respiratorios en la zona conurbada: el Hospital general de zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el hospital Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Hospital General Doctor “Aurelio Valdivieso”, el Centro de Salud Urbano uno, el Hospital Móvil y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca.

Finalmente, recordó a la población continuar con el uso de cubrebocas, aplicar la sana distancia y lavado continuo de manos, “no hay que bajar la guardia”.

