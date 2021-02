Celebración del Miércoles de ceniza será virtual: Arquidiócesis de Antequera

-Las celebraciones eucarísticas en Oaxaca, se están llevando a cabo con el 25 por ciento de fieles.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- La celebración del Miércoles de Ceniza se realizará de manera virtual, con el objetivo de evitar aglomeraciones en las iglesias y templos, informó la Arquidiócesis de Antequera por medio de un comunicado.

En el documento las autoridades eclesiásticas piden a la feligresía católica que sigan la transmisión de manera virtual desde sus casas y así prevenir contagios, asimismo piden que preparen su ceniza con ramos o palmas y se las apliquen, para que así puedan recibir la bendición.

También pide a la feligresía evitar la aglomeración de personas en los templos durante las celebraciones eucarísticas, para ello han dispuesto permitir el 25 por ciento de asistencia, además se exhorta a posponer la celebración de los sacramentos como bautizos, primeras comuniones, confirmaciones y bodas, así como fiestas patronales, todo esto para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2.

Cabe recordar que la Arquidiócesis había pedido a la feligresía que no asistiera a templos e iglesias el pasado 2 de febrero, sin embargo algunas personas no hicieron caso de las recomendaciones, incluso en una iglesia se llevó a cabo una celebración eucarística.

