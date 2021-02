Capacita IEEPO a docentes en la elaboración de materiales digitales para el aprendizaje

-El director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal inauguró el curso en el que participan 240 docentes de escuelas públicas de educación básica de la entidad.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 9 de febrero de 2021.- Como parte de las acciones de capacitación y actualización docente que desarrolla el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), se inauguró el curso a distancia “Elaboración de materiales digitales para el aprendizaje”, impartido a 240 docentes de escuelas públicas de educación básica de la entidad.

Al realizar la apertura de estas actividades de capacitación, el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, destacó el interés del gobernador Alejandro Murat Hinojosa de brindar las herramientas y conocimientos a las y los maestros oaxaqueños, a fin de respaldar su desempeño profesional.

Indicó que la oferta de programas académicos se ha orientado a atender las necesidades docentes emergentes, como los son las habilidades digitales, vida saludable, ciudadanía y valores, educación emocional, entre otras.

Asimismo, reconoció la relevante labor de las y los docentes a favor de la educación y de la niñez oaxaqueña. “En un escenario educativo como el que actualmente atravesamos, es indispensable contar con docentes como ustedes, comprometidos con la mejora continua y el fortalecimiento de sus competencias”, puntualizó.

Indicó que, en coordinación el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), se lleva a cabo esta actividad académica, la cual tiene una duración de 40 horas y se desarrollará en la modalidad en línea, privilegiando el cuidado de la vida y la salud.

En tanto, el director del Instituto de Ciencias de la Educación de la UABJO, Héctor Aguilar Aguilar, reconoció la disposición del Director General del IEEPO, para establecer y continuar con esta coordinación de trabajo encaminada a fortalecer la capacitación de los docentes de educación básica en la entidad.

“No solo actualizamos nuestra visión de formación docente sino conocemos de un contexto real que nos permite ir a lo que Oaxaca y México necesita”, señaló el académico.

El curso que se desarrollará del 9 al 20 de febrero, tiene como propósito que las y los participantes elaboren materiales digitales como podcast, audios, imágenes, animación y video para apoyar y reforzar el proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación a distancia, a través de la creación de objetos multimedia.

Será impartido por Gabriel Ángeles Hernández, Luis Enrique Ramírez López, Camilo Gabriel Hernández Hernández y Héctor Jhovanny Zaragoza Farrera, tutores de los grupos integrados, quienes en el marco de la inauguración de las actividades dictaron la conferencia “Consideraciones para la elaboración de materiales digitales para el aprendizaje”.

Estuvieron presentes en la apertura del curso, el subdirector general de Servicios Educativos del IEEPO, Álvaro Cesar Guevara Ramírez; el director de Evaluación de este Instituto, José Luis Bernardo Aguirre y la coordinadora de Educación Continua del Instituto de Ciencias de la Educación, Laura Tejada Leyva.



