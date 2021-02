Aglomeración, sin sana distancia y una persona desmayada en módulo del INE en Oaxaca

-Esto debido a que este 10 de febrero vence el plazo para los trámites de la credencial de elector.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Este diez de febrero vence el plazo para efectuar trámites regístrales por parte de los ciudadanos, esto debido al proceso electoral federal y local 2020-2021, por esta situación se registra una aglomeración de personas considerable en el módulo el de atención ciudadana de la capital oaxaqueña, incluso una mujer se desmayó por el tiempo de espera, y es que muchas personas llegaron desde la madrugada para ser de los primeros en ser atendidos y realizar su trámite.

Las personas no guardan la sana distancia, además de que no existe intención por parte de del personal del instituto y de las autoridades municipales y estatales para recomendar a los ciudadanos para que guarden la distancia mínima y así disminuir el riesgo de contagio, lo mismo sucede en el módulo de atención ciudadana de Tuxtepec.

Durante los últimos días esta situación se ha venido dando debido a que la mayoría de la población deja para lo último este trámite, uno de los motivos principales es por las actividades de cada uno.

