Advierte Isidro Naranjal duras sanciones a quienes insisten en ingresar a balneario pese a restricción

-Aseguran que se busca proteger a sus ancianos y personas vulnerables, por lo que las medidas para los que insisten en entrar, será desde una sanción, hasta la retención de sus vehículos

Alex Morales

Autoridades de San Isidro Naranjal en el municipio de San José Chiltepec, lanzan advertencia a los turistas que insisten en ingresar al centro Ecoturístico de ese lugar pese a que esta cerrado por la pandemia.

A través de las redes sociales informaron que no están dispuestos a arriesgar a sus adultos mayores por la necedad de unos cuantos, por lo que han acordado retener a los vehículos que insisten en pasar buscando disfrutar de las cascadas de ese lugar y a través de un letrero advierten que tomaran medidas más severas para evitar posibles contagios de covid-19.

También, dijeron que ya habrá momentos en que podrán disfrutar de todas la bellezas que la naturaleza les regaló, sin embargo, explican que esto será en momentos que ya no exista el riesgo de un posible rebrote de esta enfermedad, que ha causado múltiples pérdidas de vidas humanas.

De esta manera hace un llamado a las personas que planean visitar este lugar, que el cierre de este centro Ecoturístico es definitivo hasta que pase la contingencia, pues aseguran que la prioridad este momento es la de proteger a sus ancianos y demás personas vulnerables, por lo que esperan que entiendan esta decisión tomado por el mismos pueblo y eviten así ser sancionados.

