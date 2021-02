Reapertura Hospital Civil de Oaxaca, servicios de Medicina Interna y Traumatología

-Se invirtieron más de un millón de pesos para brindar un mejor servicio a la población.

Oaxaca de Juárez, Oax. 9 de febrero de 2021.- Como parte de los trabajos de remodelación, recuperación y fortalecimiento a la red médica de la entidad, este martes, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) llevaron a cabo la reapertura de los servicios de Medicina Interna y Traumatología del segundo piso del hospital General “Doctor Aurelio Valdivieso”, para lo cual se invirtieron un millón 290 mil pesos.

En el lugar, el subdirector general de Innovación y Calidad de la institución, Héctor Matus Santiago, acompañado por integrantes de la Subsección 07 de la sección 35, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), y directivos del nosocomio, indicó que se rehabilitaron los plafones, se restauró la pintura, se cambiaron las puertas, las protecciones contra camillas y los contactos de energía.

“Se realizó la instalación de 37 juegos de tomas murales para aire y oxígeno, cada una de ellas contiene una canastilla porta frasco y frasco con tapón para tromba de succión, así como flujómetros graduados de 0 a 15 litros por minuto para cada cama; se colocaron además por precaución, cinco cajas seccionadoras, las cuales permiten interrumpir el flujo de gas medicinal en casos de emergencia, mantenimiento u otro factor”, explicó.

Señaló que para evitar posible daño a los equipos que pudieran ser utilizados (especialmente ventiladores volumétricos) y por seguridad de los pacientes, se instaló una caja principal con filtro de carbón activado y trampa de agua para el aire, a fin de eliminar contaminación y humedad en la línea.

El funcionario destacó que el área de Medicina Interna cuenta con la capacidad de 17 camas y 16 en Traumatología, ello permitirá descongestionar la atención médica que se brinda en el nosocomio, emblema del pueblo oaxaqueño.

Asimismo, refirió que en esta administración la recuperación de espacios dignos para salud de la población es una prioridad, es por ello que se han sumado esfuerzos para que el hospital Civil con 56 años de servicio -quien es un referente en la atención de las y los oaxaqueños- cuente con mejores herramientas y equipó médico para continuar en la gran labor de salvar vidas.

Finalmente, el Subdirector General de Innovación y Calidad de los SSO, pidió la comprensión de la sociedad que ante la emergencia sanitaria que vive la entidad y el mundo, solo se permite el ingreso al nosocomio de un acompañante por paciente, el uso del cubrebocas es obligatorio, así como respetar la sana distancia, para evitar poner en riesgo tanto a los usuarios como al personal de la institución.

