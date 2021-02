Llega Oaxaca a los 36 mil 661 contagios acumulados de COVID-19

-Suman dos mil 647 defunciones de manera acumulada

-Son 17 hospitales que se encuentran al 100% de ocupación

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 8 de febrero de 2021.- Al corte de este 8 de febrero, la entidad acumuló 36 mil 661 casos de COVID-19, de esta cifra, 2 mil 647 personas han perdido la vida a causa de la enfermedad, según cifras de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

La jefa de la Unidad de Epidemiología de la institución, Yuko Nakamura López, señaló que actualmente el número de pacientes que cursan la infección respiratoria en etapa activa son 526, en tanto, el registro de personas recuperadas se elevó a 33 mil 488, hay cuatro mil 626 pacientes sospechosos y 16 mil 570 personas han dado negativo al padecimiento.

Así también indicó que, del total de confirmados, 397 son casos nuevos ubicados en 89 municipios, siendo las localidades más afectadas: Oaxaca de Juárez con 99, Salina Cruz con 28, San Juan Bautista Tuxtepec con 27 y Santa Cruz Xoxocotlán con 22, por mencionar algunos.

Precisó que la Jurisdicción Sanitaria Valles Centrales reportó un acumulado de 25 mil 323 positivos y mil 419 defunciones; Istmo tres mil 078 y 430 muertes; Mixteca dos mil 877 y 230 fallecimientos; Tuxtepec dos mil 317 y 296 pérdidas fatales; Costa mil 809 y 169 decesos; Sierra mil 257 y 103 víctimas.

Detalló que son 30 mil 514 los pacientes que han cursado la infección respiratoria en aislamiento domiciliario, y 6 mil 147 requirieron atención hospitalaria; siendo el grupo de edad con más contagios el de 25 a 44 años con 16 mil 531 casos; por defunciones son los mayores de 65 años con mil 218 fallecimientos.

La funcionaria destacó que el 7 y 8 de febrero se ingresaron 25 nuevos pacientes a la red de nosocomios COVID-19, por lo que hay 399 camas ocupadas, 247 están disponibles de un total de 646, lo que representa un 61.8% global, y 17 hospitales se encuentran al 100% de ocupación.

Recalcó que en la zona conurbada de la entidad, hay seis centros de valoración de primer contacto para pacientes con síntomas respiratorios, estos son: el Hospital General de Zona número uno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Hospital Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el General “Doctor Aurelio Valdivieso”, el Centro de Salud Urbano número uno, el Hospital móvil y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAE).

Finalmente, exhortó a las familias oaxaqueñas a llevar a cabo la sana distancia, uso correcto de cubrebocas, y en la medida de lo posible quedarse en casa, así como evitar realizar reuniones o eventos que impliquen aglomeración de personas.

