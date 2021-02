Invita IEEPO a docentes a taller sobre Apoyo Psicosocial que impartirá UNICEF

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 8 de febrero de 2021.- Ante la situación inédita que se vive a nivel mundial por la contingencia sanitaria, con el fin de fortalecer la práctica docente en este periodo de educación a distancia y construir ambientes de aprendizaje adecuados, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), convoca al taller “Apoyo Psicosocial y Docencia en Preparación para el Regreso a Clases”.

Como lo ha instruido el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, respalda las iniciativas de la sociedad civil y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que garanticen el derecho a la educación y refuercen las capacidades del sistema educativo para responder de forma efectiva al contexto actual.

La actividad académica a impartirse en la modalidad en línea a través del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), está dirigida a docentes, directoras y directores de escuelas públicas de educación básica de los niveles de Primaria y Secundaria.

A partir del próximo 22 de febrero y hasta el 19 de marzo, como parte del taller “Apoyo Psicosocial y Docencia en Preparación para el Regreso a Clases” se abordarán temáticas como: Miedo al contagio e incertidumbre; Estrés por el regreso a la socialización; Resiliencia y empatía para la readaptación; Violencia y Maltrato contra niñas y niños y Estigma alrededor de los enfermos.

Los requisitos de participación son pertenecer a la población objetivo y no haber participado en la emisión anterior del taller. Para inscripciones, las y los interesados deberán realizar su registro en el enlace: https://ufc.ieepo.gob.mx/Serse/.

Mayor información la pueden solicitar en la Unidad de Formación Continua del IEEPO al teléfono 951 615 62 05 o al correo electrónico [email protected].

