Encuentros deportivos en asentamientos de Tuxtepec, son responsabilidad de autoridades auxiliares

-A pesar de los exhortos, los encuentros se siguen dando, sin embargo no pueden sancionar.

De la Redacción

FOTO: Archivo TVBUS

Tuxtepec, Oaxaca.- A pesar de que aún siguen prohibidos los encuentros deportivos en conjunto, ya que Oaxaca se encuentra en el color naranja de este semáforo epidemiológico, el Jefe de Deportes Juan Carlos Nava, dijo que son las autoridades auxiliares las responsables de que en sus comunidades y colonias no se lleven a cabo.

Explicó que desde el inicio de la pandemia, se tomaron algunas medidas en lo que al deporte respecta, y a todas las autoridades auxiliares a través de la dirección de gobernación, se les hizo llegar un oficio en donde se prohibían estos deportes en conjunto, por lo tanto reiteró que se se siguen dando estos encuentros deportivos es por responsabilidad de las autoridades auxiliares.

Dijo que siguen recibiendo algunas denuncias de que se siguen realizando algunos encuentros deportivos, pero que sin duda solo pueden exhortar a que no se realicen, y no sancionar ya que no cuentan con atribuciones para sancionar a los participantes.

Así mismo, enfatizó que las medidas en la unidad deportiva se siguen aplicando como es el filtro de sanidad, y al interior de este espacio hay personal que vigila que los ciudadanos que acuden a hacer ejercicio cumplan con todos los protocolos.



Comentarios

