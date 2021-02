Dirección de Comercio en Loma Bonita, realiza inspecciones en el centro de la ciudad

-Multa por no traer cubrebocas de 300 pesos.

Redacción

Loma Bonita, Oaxaca.- La dirección de comercio a cargo de la Sra. Julia López García del H. Ayuntamiento de Loma Bonita, realiza permanentes inspecciones en el centro de la ciudad, donde se concentran la mayoría de los comercios, para exhortar a los propietarios y clientes que cumplan los protocolos sanitarios ante el semáforo naranja del COVID 19, en que se encuentra todo el estado de Oaxaca.

Se le invita a toda la ciudadanía que si tiene la necesidad de salir a hacer sus compras, pagos o trámites a los negocios del centro de la ciudad, lo haga usando cubrebocas, lavarse las manos o usar gel desinfectante, guardar la sana distancia, no llevar niños o personas de la tercera edad, para frenar los contagios del COVID 19.

Cabe hacer mención que el cabildo municipal, desde hace unos meses autorizó multar a las personas que no cumplan con lo dispuesto en materia de salud. Juntos por Oaxaca, evitemos la saturación de hospitales.

