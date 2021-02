Confirma edil de Cuilápam de Guerrero, visita de AMLO para este 14 de febrero

-También asistirán los Gobernadores de Guerrero y Oaxaca.

Mario Romero

Cuilápam de Guerrero, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Cuilápam de Guerrero Diego Moisés Pérez de la Cruz, confirmó la mañana de este martes la visita del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador el próximo 14 de febrero, a este municipio de la región de los valles centrales, también están confirmadas las asistencias del Gobernador de Guerrero Héctor Astudillo y el Gobernador de Oaxaca Alejandro Murat.

La visita del mandatario nacional es para conmemorar el 190 aniversario de la muerte del caudillo de la independencia Vicente Guerrero, quien fue asesinado en este municipio el 14 de febrero de 1831, diez años después de la consumación de la Independencia de México.

Cabe recordar que en días pasados el edil había anunciado que la visita estaba en duda, pues todo dependía de la recuperación del Presidente luego de haber dado positivo a Covid, sin embargo este lunes el mandatario nacional reapareció en las conferencias matutinas e informó que visitaría el estado de Oaxaca.

El edil comentó que le mostrarán a López Obrador el proyecto del andador principal del ex convento de Cuilápam de Guerrero, el cual es considerado como una joya de la arquitectura del periodo colonial y pese a que nunca se pudo concluir, su majestuosidad y su estilo gótico revelan la sobriedad y grandeza de esta orden religiosa de los dominicos.

Las actividades programadas con la presencia del Presidente de la República se pretenden iniciar alrededor de las doce del medio día, para ello este once de febrero habrá una reunión con personal del gobierno federal y del gobierno del estado para ultimar los detalles y la logística, asimismo el Presidente de Cuilápam de Guerrero comentó que aprovechará la visita del Presidente de la República para darle a conocer alguna de las necesidades de la población.

Como parte de los preparativos, la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA), lleva a cabo la reparación de la calle de Reforma -camino al Tequio, camino que conecta el aeropuerto Benito Juárez con Cuilápam de Guerrero, mismo que se encuentra muy dañado y que es la vía más rápida.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario