Reporteros detienen a ladrón, Fiscalía no quiso recibirlo

-El sujeto pretendía robarse un espejo de la motocicleta de un trabajador de la prensa



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de reporteros detuvieron a un masculino que pretendía robarse un espejo de la motocicleta propiedad de un compañero, la cual estaba estacionada en la esquina de Humboldt y Reforma en el centro histórico de la capital oaxaqueña.



El reportero sorprendió a la distancia al ladrón intentando robarse su motocicleta, al verse sorprendido el sujeto trató de negar el hecho, sin embargo al no poder hacer frente al trabajador de la prensa, huyó del lugar, por esta situación pidió el apoyo del resto del gremio quienes se encontraban en una conferencia de prensa frente a palacio de gobierno.



Los reporteros se movilizaron enseguida y lograron ubicar al presunto ladrón sobre la avenida Juárez, de inmediato pidieron el apoyo de la policía estatal, quienes aprehendieron al sujeto y se lo llevaron para presentarlo a la agencia del ministerio público, sin embargo se negaron a recibirlo.



En grupos de whatsapp el reportero lamentó el actuar del personal de la Fiscalía General del Estado, quienes en un principio le dijeron que no podían recibir al detenido en las instalaciones de la calle Arista, sino que tenían que llevarlo hasta el complejo de Ciudad Judicial, ubicado a unos 20 kilómetros de la ciudad de Oaxaca de Juárez.



Sin embargo si pudo presentar la denuncia formal en las oficinas de la Fiscalía en la zona metropolitana de la capital oaxaqueña.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario