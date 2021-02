Reaparece Lucia Mora, se registra como Precandidata a la Diputación Local por el Distrito 02

– Fue Síndico Hacendaria en el trienio 2011-2013 en Tuxtepec

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este lunes, reapareció Lucia Mora Morales, la ex Síndico Hacendaria durante el trienio 2011-2013, busca ser la candidata a la Diputación Local por el Distrito 02, por Morena.

La ex perredista, estuvo en la administración de José Manuel Barrera Mojica como síndico Hacendaria, después desapareció de los reflectores y poco se le veía, y este día a través de sus redes sociales anunció su pre-registro.

“amigas y amigos, quiero compartirles que el día sábado 6 de febrero tomé la decisión de hacer mi pre-registro para participar por la Diputación Local de nuestro distrito 02 por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). Celebro estas nuevas formas de integración y de apertura con toda la ciudadanía. Refrendo así que MORENA es un instrumento al servicio del pueblo. Saludos”, fue parte del texto en donde además incluyó la foto de su registro.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer si hay otro aspirante más por parte de este partido, en busca de la diputación local por este Distrito.

